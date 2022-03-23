ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 16:03

Захарова назвала скрытую цель высылки российских дипломатов из Польши

По её оценке, подобные акции бьют не по дипслужбе РФ, а по людям из Незалежной, которые сейчас находятся в республике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Варшава специально высылает российских дипломатов, чтобы беженцы с Украины не смогли попасть в Россию из Польши.

"Официальная Варшава делает всё для того, чтобы люди с Украины, которые оказались сейчас в Польше и хотят приехать на территорию РФ (и таких людей много), не смогли это сделать и чтобы их страдания увеличились. Это намеренная — я уверена в этом — акция, которая бьёт не по российской дипломатической службе, а по тем людям с территории Украины, которые там сейчас находятся", — заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Объявленным персонами нон грата российским дипломатам дали пять дней на отъезд из Польши
Объявленным персонами нон грата российским дипломатам дали пять дней на отъезд из Польши

Ранее СМИ сообщили, что Польша в ближайшее время намерена объявить о выдворении из страны около 40 российских дипломатов с формулировкой "за деятельность, которая не соответствует их дипломатическому статусу". Позже пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын подтвердил, что спецслужбы передали в МИД страны список из 45 российских дипломатов, заподозренных в ведении разведывательной деятельности. В перечне лиц, которых силовики требуют выслать из страны, есть и другие люди, которые якобы сотрудничали с "дипломатами-шпионами".

BannerImage

Shutterstock

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Польша
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar