Захарова назвала скрытую цель высылки российских дипломатов из Польши
По её оценке, подобные акции бьют не по дипслужбе РФ, а по людям из Незалежной, которые сейчас находятся в республике.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Варшава специально высылает российских дипломатов, чтобы беженцы с Украины не смогли попасть в Россию из Польши.
"Официальная Варшава делает всё для того, чтобы люди с Украины, которые оказались сейчас в Польше и хотят приехать на территорию РФ (и таких людей много), не смогли это сделать и чтобы их страдания увеличились. Это намеренная — я уверена в этом — акция, которая бьёт не по российской дипломатической службе, а по тем людям с территории Украины, которые там сейчас находятся", — заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее СМИ сообщили, что Польша в ближайшее время намерена объявить о выдворении из страны около 40 российских дипломатов с формулировкой "за деятельность, которая не соответствует их дипломатическому статусу". Позже пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын подтвердил, что спецслужбы передали в МИД страны список из 45 российских дипломатов, заподозренных в ведении разведывательной деятельности. В перечне лиц, которых силовики требуют выслать из страны, есть и другие люди, которые якобы сотрудничали с "дипломатами-шпионами".
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