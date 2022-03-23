Захарова назвала скрытую цель высылки российских дипломатов из Польши

По её оценке, подобные акции бьют не по дипслужбе РФ, а по людям из Незалежной, которые сейчас находятся в республике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Варшава специально высылает российских дипломатов, чтобы беженцы с Украины не смогли попасть в Россию из Польши.

"Официальная Варшава делает всё для того, чтобы люди с Украины, которые оказались сейчас в Польше и хотят приехать на территорию РФ (и таких людей много), не смогли это сделать и чтобы их страдания увеличились. Это намеренная — я уверена в этом — акция, которая бьёт не по российской дипломатической службе, а по тем людям с территории Украины, которые там сейчас находятся", — заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".