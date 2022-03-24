Минтранс: Западные лизингодатели потребовали возврата более 500 самолётов из России

По словам министра транспорта Савельева, авиакомпании пока безуспешно пытаются вести переговоры о выкупе воздушных судов.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолётов российских авиакомпаний. Об этом он рассказал во время выступления на заседании Совета Федерации.

"Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолётов иностранного производства", — сказал министр.