Минтранс: Западные лизингодатели потребовали возврата более 500 самолётов из России
По словам министра транспорта Савельева, авиакомпании пока безуспешно пытаются вести переговоры о выкупе воздушных судов.
Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолётов российских авиакомпаний. Об этом он рассказал во время выступления на заседании Совета Федерации.
"Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолётов иностранного производства", — сказал министр.
Как отметил глава Минтранса, компании обязаны продолжать вносить плату по договору лизинга, тем временем лизингодатели отказываются продавать самолёты, общая стоимость которых составляет 20 миллиардов долларов. Авиакомпании пока безуспешно пытаются вести переговоры по этому вопросу, добавил Савельев.
Лайф напоминает, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Вместе с тем из-за санкций зарубежные авиавласти начали арестовывать российские самолёты.
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