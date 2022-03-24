ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 00:59
4835

Вучич назвал глупыми обвинения Запада в адрес РФ из-за "Операции Z" на Украине

Также глава государства подчеркнул, что малые народы — всегда жертвы, а у больших нет ни морали, ни принципов.

Президент Сербии Александр Вучич назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с проводимой РФ военной спецоперацией на Украине, напомнив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году. Об этом глава государства заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины, напомнив, что 24 марта в стране отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок натовскими войсками Югославии.

"Сейчас, после 23 лет, видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы. <...> Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину", — отметил сербский лидер.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что малые народы всегда играют роль жертвы, в то время как у больших нет ни морали, ни принципов.

Вучич резко осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины
Вучич резко осудил двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины

Ранее Вучич заявлял, что Сербия не поддержит санкции Запада против РФ. Позднее он отметил, что позиция Белграда по отказу от антироссийских рестрикций остаётся неизменной.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar