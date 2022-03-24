Вучич назвал глупыми обвинения Запада в адрес РФ из-за "Операции Z" на Украине

Также глава государства подчеркнул, что малые народы — всегда жертвы, а у больших нет ни морали, ни принципов.

Президент Сербии Александр Вучич назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с проводимой РФ военной спецоперацией на Украине, напомнив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году. Об этом глава государства заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины, напомнив, что 24 марта в стране отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок натовскими войсками Югославии.

"Сейчас, после 23 лет, видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы. <...> Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину", — отметил сербский лидер.