Ряд пользователей социальных сетей считают, что вместо переговоров украинский лидер продолжает участвовать в конфликте, зная, что в нём он не победит.

Жители Франции в соцсетях возмутились из-за антироссийского выступления президента Украины Владимира Зеленского. Своими комментариями по этому поводу граждане поделились в "Твиттере".

Накануне лидер Незалежной в своём видеообращении к парламенту Франции призвал компании из этой страны покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную спецоперацию на Украине. Однако вместо того, чтобы поддержать украинского лидера, французы предположили, что риторика Зеленского может обернуться для Европы серьёзными последствиями.

"Я не на стороне России, но я и не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза всё новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие", — написал один из пользователей.

Публикация собрала несколько тысяч лайков, а в комментариях многие французы поддержали автора твита, напомнив о жителях Донбасса, которые погибли или были ранены в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

"Согласен с вами. Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова", — заявил один из подписчиков.

"Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать", — подчеркнул ещё один пользователь.

"Зеленский не Шарль де Голль. Он коррупционер до мозга костей", — добавил другой комментатор в ответ.

Кроме того, пользователи назвали Зеленского "коррупционером до мозга костей" и безответственным безумцем, который может привести всю Европу к смертельному противостоянию.