Вучич связал с соображениями морали отказ Сербии ввести санкции против России

Политик считает, что Белград принял самое верное решение, которое соответствует национальным, государственным и экономическим интересам страны.

Власти Сербии отказались присоединяться к европейской тенденции и вводить санкции в отношении России из моральных соображений. Об этом в интервью каналу Euronews Serbia заявил президент страны Александр Вучич.

Сербский лидер напомнил, что в 2015 году именно Россия наложила вето на проект резолюции в Совбезе ООН, который предусматривал признание событий в Югославии в 1995 году геноцидом. Он также подчеркнул, что Москва всегда была на стороне Белграда в вопросе Косова и Метохии.

"Мой вопрос: что мы будем делать в СБ ООН, когда встанет вопрос Косова и Метохии, как мы это выдержим, как сохраним конституцию и территориальную целостность нашей страны? А как и по какой цене мы будем получать газ? Как мы скажем тем, кто не вводил нам санкции в последние 20 лет и кто нам никогда не вредил, что мы сейчас с ними так поступим, на основании чего?" — задал вопрос глава государства.

Говоря о давлении со стороны Запада из-за санкций против РФ, Вучич заметил, что Белграду пока "удаётся держаться без серьёзных последствий". По его мнению, власти Сербии приняли самое правовое, самое лучшее решение, соответствующее национальным, государственным и экономическим интересам страны.