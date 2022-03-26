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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 14:29
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Кадыров заявил, что исламский мир поддержал Россию

Политик выразил гордость, что является мусульманином, и поблагодарил страны за однозначную позицию против Запада. Также глава Чечни нелестно высказался о Джо Байдене.

Страны мира с преобладающим мусульманским населением не присоединились к санкциям против России. Об этом в телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Для меня как мусульманина отрадно, что весь исламский мир поддержал Россию в её борьбе против вселенского зла! Ни одна страна мира, в которой преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России", — заявил он.

По словам Кадырова, РФ уважает и охраняет права мусульман. Глава Чечни подчеркнул, что горд, что является последователем ислама, и поблагодарил страны за однозначную позицию против Запада. Президент США Джо Байден, по мнению главы республики, хоть и имеет человеческий облик, "но ведёт сатанинскую политику, отягощённую старческой деменцией".

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"Поэтому, как бы Байден и его прихвостни ни помогали киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов", — добавил он.

Ранее Кадыров показал видео применения ВСУ запрещённых боеприпасов с белым фосфором. Он отметил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют украинские войска, подвергая смертельной опасности собственных граждан.

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Telegram-канал Рамзана Кадырова

Артур Лапсаков
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