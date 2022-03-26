Кадыров заявил, что исламский мир поддержал Россию

Политик выразил гордость, что является мусульманином, и поблагодарил страны за однозначную позицию против Запада. Также глава Чечни нелестно высказался о Джо Байдене.

Страны мира с преобладающим мусульманским населением не присоединились к санкциям против России. Об этом в телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Для меня как мусульманина отрадно, что весь исламский мир поддержал Россию в её борьбе против вселенского зла! Ни одна страна мира, в которой преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России", — заявил он.

По словам Кадырова, РФ уважает и охраняет права мусульман. Глава Чечни подчеркнул, что горд, что является последователем ислама, и поблагодарил страны за однозначную позицию против Запада. Президент США Джо Байден, по мнению главы республики, хоть и имеет человеческий облик, "но ведёт сатанинскую политику, отягощённую старческой деменцией".

"Поэтому, как бы Байден и его прихвостни ни помогали киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов", — добавил он.