Сверкающая смерть: Кадыров показал видео применения ВСУ запрещённых боеприпасов с белым фосфором

Он отметил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют украинские войска, подвергая смертельной опасности собственных граждан.

Кадры применения ВСУ запрещённых боеприпасов с белым фосфором. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеодоказательство использования украинскими военными запрещённых во всём мире боеприпасов с белым фосфором. На кадрах видно небо, усыпанное множеством сверкающих "звёзд", которые постепенно опускаются на землю.

"Украинские националисты и бандеровцы уже переходят все допустимые грани. По данным специалистов, вблизи одного из украинских населённых пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. Ввиду высокой токсичности и смертоносности этого вещества его использование запрещено во всём мире", — написал он в своём телеграм-канале.

Руководитель региона также отметил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют украинские войска, подвергая смертельной опасности собственных граждан. В опубликованном Кадыровым ролике подчёркивается, что запрещённые боеприпасы применяются ВСУ уже не первый раз.

"Я не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами. После обнародования данных об американских биолабораториях на Украине и заявления президента США Джо Байдена о вероятности применения Россией химического оружия мы ожидали подобной провокации", — написал Кадыров.

При этом он подчеркнул, что любая ложь обречена на погибель и уже близок тот час, когда все преступники будут разоблачены и призваны к ответу.