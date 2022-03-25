Сверкающая смерть: Кадыров показал видео применения ВСУ запрещённых боеприпасов с белым фосфором
Он отметил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют украинские войска, подвергая смертельной опасности собственных граждан.
Кадры применения ВСУ запрещённых боеприпасов с белым фосфором. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеодоказательство использования украинскими военными запрещённых во всём мире боеприпасов с белым фосфором. На кадрах видно небо, усыпанное множеством сверкающих "звёзд", которые постепенно опускаются на землю.
"Украинские националисты и бандеровцы уже переходят все допустимые грани. По данным специалистов, вблизи одного из украинских населённых пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. Ввиду высокой токсичности и смертоносности этого вещества его использование запрещено во всём мире", — написал он в своём телеграм-канале.
Руководитель региона также отметил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют украинские войска, подвергая смертельной опасности собственных граждан. В опубликованном Кадыровым ролике подчёркивается, что запрещённые боеприпасы применяются ВСУ уже не первый раз.
"Я не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами. После обнародования данных об американских биолабораториях на Украине и заявления президента США Джо Байдена о вероятности применения Россией химического оружия мы ожидали подобной провокации", — написал Кадыров.
При этом он подчеркнул, что любая ложь обречена на погибель и уже близок тот час, когда все преступники будут разоблачены и призваны к ответу.
Ранее Кадыров пригрозил украинским националистам мерами при отказе добровольно сложить оружие. Он также подчеркнул, что чеченские спецназовцы в зоне боевых действий "работают чётко, слаженно и оперативно", что является результатом накопленного в сложнейших спецоперациях опыта. С примером он медлить не стал и опубликовал кадры боя чеченского спецназа. На них один из солдат поднимает чеченский флаг с изображением Кадырова. Несмотря на продолжающуюся перестрелку, боец улыбается.
Telegram / Kadyrov_95