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Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 11:13
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Сверкающая смерть: Кадыров показал видео применения ВСУ запрещённых боеприпасов с белым фосфором

Он отметил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют украинские войска, подвергая смертельной опасности собственных граждан.

Кадры применения ВСУ запрещённых боеприпасов с белым фосфором. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеодоказательство использования украинскими военными запрещённых во всём мире боеприпасов с белым фосфором. На кадрах видно небо, усыпанное множеством сверкающих "звёзд", которые постепенно опускаются на землю.

"Украинские националисты и бандеровцы уже переходят все допустимые грани. По данным специалистов, вблизи одного из украинских населённых пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. Ввиду высокой токсичности и смертоносности этого вещества его использование запрещено во всём мире", — написал он в своём телеграм-канале.

Руководитель региона также отметил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют украинские войска, подвергая смертельной опасности собственных граждан. В опубликованном Кадыровым ролике подчёркивается, что запрещённые боеприпасы применяются ВСУ уже не первый раз.

"Я не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами. После обнародования данных об американских биолабораториях на Украине и заявления президента США Джо Байдена о вероятности применения Россией химического оружия мы ожидали подобной провокации", — написал Кадыров.

При этом он подчеркнул, что любая ложь обречена на погибель и уже близок тот час, когда все преступники будут разоблачены и призваны к ответу.

Опубликовано видео обстрела города Изюма украинскими военными
Опубликовано видео обстрела города Изюма украинскими военными

Ранее Кадыров пригрозил украинским националистам мерами при отказе добровольно сложить оружие. Он также подчеркнул, что чеченские спецназовцы в зоне боевых действий "работают чётко, слаженно и оперативно", что является результатом накопленного в сложнейших спецоперациях опыта. С примером он медлить не стал и опубликовал кадры боя чеченского спецназа. На них один из солдат поднимает чеченский флаг с изображением Кадырова. Несмотря на продолжающуюся перестрелку, боец улыбается.

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Telegram / Kadyrov_95

Николь Вербер
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