Град из пуль и улыбка: Кадыров опубликовал видео боя чеченского спецназа на Украине под флагом с его портретом
Руководитель республики назвал военных из ЧП сильными духом бойцами, за которых никогда не будет стыдно любому командиру.
Бой чеченского спецназа на Украине. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боя чеченского спецназа на Украине, на которых один из солдат поднимает чеченский флаг с его изображением. Он выразил восхищение мужеством военных, которые продолжают улыбаться, несмотря на нестихающие обстрелы.
"Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Берегите себя, братья!" — подписал кадры руководитель республики в своём Telegram-канале и выразил уверенность, что скоро всё это благополучно закончится.
Ранее глава Чечни пригрозил украинским националистам мерами при отказе добровольно сложить оружие. Он также подчеркнул, что чеченские спецназовцы в зоне боевых действий "работают чётко, слаженно и оперативно", что является результатом накопленного в сложнейших спецоперациях опыта. При этом Кадыров заявил, что американский лидер Джо Байден окончательно потерял остатки рассудка, и назвал его маньяком, который не может упиться кровью.
Telegram / Kadyrov_95