Шойгу на заседании Совбеза доложил Путину о ходе "Операции Z"

Присутствующие на совещании выразили сожаление в связи с медлительностью украинской стороны в переговорном процессе.

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, также состоялся обмен мнениями по текущей макроэкономической ситуации.

"Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобождённых территориях", — отметил представитель Кремля.

Также, по его словам, затрагивалась антисанкционная тематика и подробно обсуждался ход переговорного процесса с Украиной.