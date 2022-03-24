Шойгу на заседании Совбеза доложил Путину о ходе "Операции Z"
Присутствующие на совещании выразили сожаление в связи с медлительностью украинской стороны в переговорном процессе.
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, также состоялся обмен мнениями по текущей макроэкономической ситуации.
"Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобождённых территориях", — отметил представитель Кремля.
Также, по его словам, затрагивалась антисанкционная тематика и подробно обсуждался ход переговорного процесса с Украиной.
"Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны", — добавил Песков.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Например, 21 марта встреча в онлайн-формате не дала каких-либо существенных результатов и продлилась всего полтора часа.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ