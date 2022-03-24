Матвиенко допустила встречу Путина и Зеленского после достижения договорённостей

По её мнению, не стоит сеять надежду и организовывать переговоры президентов, если по их итогам никакого результата не будет.

Президент России Владимир Путин может и готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но для этого переговоры должны быть детально проработаны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается встречи, которой так добивается господин Зеленский, конечно, такая встреча может быть. Почему нет? Такая встреча должна быть субстантивно подготовлена. И должен быть какой-то итоговый документ. Вот на такой формат субстантивной встречи с итоговым документом — конечно, и президент наш тоже об этом говорил, — мы готовы", — сказала она в интервью телеканалу CCTV.

Матвиенко подчеркнула, что в таких саммитах главное — добиться результата. По её мнению, не стоит сеять надежду и организовывать переговоры президентов России и Украины, если никаких договорённостей по итогам заключено не будет.