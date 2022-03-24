Нарышкин: На стороне России сама история
По его мнению, с нами на вооружении подлинное историческое знание, основанное на тщательном осмыслении эпохальных процессов.
Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что на стороне России сама история и подход, предполагающий переход к более справедливому, многополярному мироустройству и подлинной свободе.
"При этом у нас на вооружении подлинное историческое знание, основанное на тщательном осмыслении исторических процессов. На стороне России сама история, её внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому, многополярному мироустройству, к подлинной свободе", — заявил Сергей Нарышкин на втором заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Ранее глава СВР заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине — "Операции Z" — опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, а малейшее промедление в отношении русофобского киевского режима в данном случае могло бы обернуться большой трагедией.
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ТАСС / Антон Новодережкин