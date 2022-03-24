Стреляли в спину: Экс-узница тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе рассказала о побеге дочери с младенцем от "Азова"

По словам Ольги Селецкой, это был далеко не первый раз, когда украинские военные открывали огонь по мирным гражданам.

Жительница Мариуполя рассказала о пытках со стороны ВСУ. Видео © t.me / Григорьев

Ольга Селецкая, бывшая узница тайной тюрьмы СБУ в аэропорту города Мариуполь, рассказала о том, что националисты из подразделения "Азов" пытали мирных горожан и чуть не убили её дочь и зятя во время обстрела. Интервью было опубликовано в телеграм-канале члена Общественной палаты России Максима Григорьева.

Дочь Селецкой с зятем и семимесячным ребёнком укрывались в многоэтажном доме. Однако три дня назад бойцы "Азова" оборудовали огневые точки на верхних этажах жилого здания. Девушка с семьёй решила бежать из укрытия, так как у них были российские документы, за что украинские националисты могли их убить. Женщина с мужем выбили окно на первом этаже и бросились бежать с младенцем на руках. Националисты стреляли им в спины, пытаясь остановить. По словам Селецкой, это был далеко не первый раз, когда военные открыли огонь по мирным жителям.

Ольга вспомнила о заточении в тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя, надзирателями которой были боевики "Азова". Она ещё раз вспомнила, как националисты допрашивали своих узников. Самым страшным местом там была пыточная — весь пол в этой комнате был в крови и гильзах. Женщина говорит, что самых несговорчивых там попросту расстреливали.