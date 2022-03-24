Жители Мариуполя встречают российских военных: Слава богу, вы пришли!

Горожане ранее рассказывали, что украинские националисты из подразделения "Азов" гордились тем, что зверски убивают гражданских в Мариуполе и садистски издеваются даже над детьми.

Стрингер снял на видео, как жители Мариуполя встречают российских военных. Видео © RT / Андрей Филатов

Журналист RT Андрей Филатов снял на видео, как жители освобождённых районов Мариуполя встречают российских военных. На ролике горожане оповестили стрингера, что впереди украинских солдат нет.

"Ой, ребята, слава богу, вы пришли", — обращается к российским военным пожилая женщина.