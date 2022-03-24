В их числе: певицы Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Виктория Цыганова, пианист Денис Мацуев и комментатор Дмитрий Губерниев.

МИД Латвии внёс в чёрный список 25 российских актёров, журналистов и музыкантов, запретив им въезд в страну на неопределённый срок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 25 граждан РФ в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции", — информирует ведомство.

В списке: журналистка Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, актриса Анастасия Макеева, певицы Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Виктория Цыганова, пианист Денис Мацуев, певцы Николай Расторгуев, Стас Михайлов, режиссёр Никита Михалков, дирижёр Валерий Гергиев, артист балета Сергей Полунин и другие. В МИД Латвии пояснили, что указанные лица наказаны за поддержку российской "Операции Z" на Украине.