Дисквалифицированный гроссмейстер Карякин планирует организовать несколько шахматных турниров

"Пока всё в моей голове: я придумал идею создать новую шахматную федерацию, начал думать о ней давно, когда отстранили сборную России от участия во Всемирной шахматной олимпиаде. Моё отстранение накануне было последней каплей. Буду вести переговоры с российскими и зарубежными компаниями. Понятно, что это очень сложная работа и очень серьёзные предложения, но я надеюсь, что мне пойдут навстречу. В любом случае мы как минимум проведём несколько турниров, а как максимум — создадим уже полноценную организацию", — сказал Карякин.