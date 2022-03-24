Дисквалифицированный гроссмейстер Карякин планирует организовать несколько шахматных турниров
Турнир претендентов на мировую шахматную корону спортсмен пропустит из-за отстранения.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен организовать несколько шахматных турниров, которые будут альтернативой соревнованиям ФИДЕ. Об этом 32-летний спортсмен рассказал журналистам.
"Пока всё в моей голове: я придумал идею создать новую шахматную федерацию, начал думать о ней давно, когда отстранили сборную России от участия во Всемирной шахматной олимпиаде. Моё отстранение накануне было последней каплей. Буду вести переговоры с российскими и зарубежными компаниями. Понятно, что это очень сложная работа и очень серьёзные предложения, но я надеюсь, что мне пойдут навстречу. В любом случае мы как минимум проведём несколько турниров, а как максимум — создадим уже полноценную организацию", — сказал Карякин.
Ранее Лайф сообщал, что россиянин выступил с инициативой создания новой шахматной федерации вместо ФИДЕ. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобное в настоящее время "вряд ли возможно".
На этой неделе ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.
Из-за отстранения Карякин не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования пройдут с 16 июня по 7 июля в Мадриде.
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