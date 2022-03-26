Кадыров рассказал об успехах российских военнослужащих в ЛНР

По словам главы Чечни, бойцы организуют безопасную перевозку жителей, изъявивших желание выехать в Россию, а также привозят им продукты питания и медикаменты.

Помощник Кадырова Апты Алаудинов — о работе российских военнослужащих в ЛНР. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова

За последние несколько дней Вооружённые силы России взяли в плен одного снайпера, трёх артнаводчиков и трёх бойцов пехоты украинских войск в Луганской Народной Республике. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео, на котором его помощник Апты Алаудинов рассказывает об обстановке.

"В течение последних нескольких дней удалось взять в плен одного снайпера, трёх артнаводчиков и трёх бойцов пехоты ВСУ", — сказано в записи Кадырова.

По его словам, Алаудинов решает не только боевые задачи, но и вопросы обеспечения безопасности мирных жителей Луганской области. Также бойцы организуют безопасную перевозку жителей, изъявивших желание выехать в Россию, привозят им продукты питания и медикаменты.

"Самой яркой и отличительной чертой наших войск является забота о мирных людях. Националисты загоняют в самую гущу боевых действий своих же соотечественников. Это делается лишь с одной целью: максимально оттянуть свой неизбежный конец. Не печалься, народ Украины, Россия не оставит тебя в беде!" — заключил Кадыров.

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные начали борьбу с организованной преступностью в Херсоне. Сам местный "авторитет", у которого было обнаружено много оружия, заявил, что украинские националисты вымогают деньги. Также у мужчины нашли грамоту за спонсирование Украинской добровольческой армии*.