Российские военные начали борьбу с организованной преступностью в Херсоне

Сам местный "авторитет", у которого было обнаружено много оружия, заявил, что украинские националисты вымогают деньги. Также у мужчины нашли грамоту за спонсирование Украинской добровольческой армии*.

Военные РФ ворвались в дом к "авторитету" Херсона, на которого пожаловались местные предприниматели. Видео © t.me / shot_shot

Предприниматели в Херсонской области обратились к российским военнослужащим за помощью, рассказав, что один "авторитет" якобы вымогает у них деньги. В результате военные обнаружили в его квартире много оружия и наличных денежных средств, сообщает телеграм-канал SHOT.

"Так что знают люди, а как "авторитет" — ну я не криминальный элемент. Ну просто не сидевший, так скажем. Оружие — здесь половина не моего", — сказал местный "авторитет", на которого пожаловались бизнесмены Херсона.

Он рассказал, что оружие нужно для противостояния "мародёрам или каким-то группировкам" криминальным. Также в ходе обыска российские военные нашли грамоту за спонсирование Украинской добровольческой армии*. По словам мужчины, документ принадлежит не ему, а родственнику, с которого якобы "Правый сектор"* вымогал деньги. Мужчина заявил, что у него есть свидетели, которые могут подтвердить его слова.

"Эти грамоты они давали — взамен за это брали тонны мяса, заставляли деньги переводить, заставляли давать наличку — кеш", — сказал местный "авторитет".

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