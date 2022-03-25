МО РФ назвало число засевших в Мариуполе боевиков "Азова", "Айдара" и "Правого сектора"

В военном ведомстве отметили, что способность бойцов ВСУ к сопротивлению "держится на страхе расправы со стороны неонацистов", причём их представители есть во всех войсковых звеньях.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что численность боевиков националистических формирований в Мариуполе превышает семь тысяч человек.

"Оплотом киевского режима являются националистические формирования, такие как "Азов", "Айдар", "Правый сектор"* и другие, признанные в России террористическими организациями. Только в Мариуполе в их составе более 7 тысяч боевиков, которые воюют, прикрываясь мирными жителями, используя их в качестве живого щита", — сказал он.

Рудской отметил, что способность ВСУ к сопротивлению "держится на страхе расправы со стороны неонацистов", причём их представители есть во всех войсковых звеньях. По словам генерала, это подтверждают вышедшие из блокированных населённых пунктов мирные жители и пленные украинские военнослужащие.

Ранее жительница Мариуполя рассказала о зверствах боевиков "Азова" над мирными жителями. По словам женщины, сами радикалы показывали ей видео, на которых демонстрировались убийства и издевательства.