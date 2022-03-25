Войска России вывели из строя 30 ключевых оборонных предприятий Украины
Для этих целей использовались крылатые ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер", а также гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Рудской заявил, что Российская армия в ходе "Операции Z" поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника ВСУ.
"В целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ, получивших боевые повреждения, российские ВС выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения. На данный момент крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса, осуществлявших ремонт 68% вооружения и техники, выведенных из строя", — заявил Сергей Рудской.
А ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану и приоритетом является исключение напрасных жертв среди мирных жителей. По его словам, операция сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР и позволила спасти тысячи жизней мирных людей. Офицер объяснил, что Киев готовился к нападению на Донбасс ещё до начала российской военной спецоперации, стянув для этих целей в регион ударную группировку войск.
Telegram / Минобороны РФ