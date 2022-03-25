Войска России вывели из строя 30 ключевых оборонных предприятий Украины

Для этих целей использовались крылатые ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер", а также гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Рудской заявил, что Российская армия в ходе "Операции Z" поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника ВСУ.