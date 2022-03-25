Минобороны РФ: Киев начал подготовку войск к наступлению до "Операции Z"

По словам официального представителя ведомства, Украина планировала начать её при поддержке авиации и ракетных комплексов.

Украина начала широкомасштабную подготовку войск к наступлению, стянутых на восток страны, ещё до начала российской военной спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов", — заявил он.