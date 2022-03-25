Минобороны РФ: Киев начал подготовку войск к наступлению до "Операции Z"
По словам официального представителя ведомства, Украина планировала начать её при поддержке авиации и ракетных комплексов.
Украина начала широкомасштабную подготовку войск к наступлению, стянутых на восток страны, ещё до начала российской военной спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов", — заявил он.
Ранее Лайф сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с российскими пранкерами рассказал, что Лондон присылал Киеву военных специалистов на протяжении последних пяти лет. А вчера стало известно, что в Волновахе обнаружены подтверждения подготовки Британией солдат ВСУ. Согласно документам, обучение состояло из нескольких частей, среди которых значились навыки обращения с оружием и навигация.
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