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Опубликовано 25 марта 2022, 13:15
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Минобороны РФ: "Операция Z" на Украине сохранила тысячи жизней граждан ЛНР и ДНР

По словам представителя ведомства, войска сорвали широкомасштабное наступление ВСУ на неподконтрольные Киеву народные республики.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР и позволила спасти тысячи жизней мирных людей.

"Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских ВС сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч мирных жителей Донбасса", — уверяет Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану
Минобороны РФ: "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану

Ранее Лайф писал о том, что накануне подразделения ВС России в ходе специальной "Операции Z" взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области. Также вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом — крупнейшей из оставшихся у ВСУ топливных баз.

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VK / "ДНР Онлайн"

Виктория Дитрих
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