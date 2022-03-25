Минобороны РФ: "Операция Z" на Украине сохранила тысячи жизней граждан ЛНР и ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР и позволила спасти тысячи жизней мирных людей.

"Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских ВС сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч мирных жителей Донбасса", — уверяет Игорь Конашенков.

Ранее Лайф писал о том, что накануне подразделения ВС России в ходе специальной "Операции Z" взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области. Также вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом — крупнейшей из оставшихся у ВСУ топливных баз.