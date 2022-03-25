Ракетами "Калибр" уничтожена крупнейшая из оставшихся топливных баз Украины

Именно с неё осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части Незалежной.

Украинская топливная база Калиновка в Киевской области уничтожена российскими ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z", она была крупнейшей в своём роде из оставшихся. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.