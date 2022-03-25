Ракетами "Калибр" уничтожена крупнейшая из оставшихся топливных баз Украины
Именно с неё осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части Незалежной.
Украинская топливная база Калиновка в Киевской области уничтожена российскими ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z", она была крупнейшей в своём роде из оставшихся. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", — отметил генерал-майор.
Напомним, что "Калибры" впервые были применены в ходе "Операции Z" вечером 19 марта. Тогда российские военнослужащие уничтожили цеха по ремонту повреждённой в боевых действиях украинской бронетанковой техники. Позже Минобороны РФ показало видео нанесения ударов "Калибрами" по объектам ВСУ.
ТАСС / Министерство обороны РФ