"Противник поражён!": Опубликовано видео уничтожения базы иностранных наёмников на Украине из "Искандера"

Он предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по важнейшим целям в тылу противника, а также обладает высокой точностью стрельбы.

Удар из комплекса "Искандер" по иностранной базе наёмников на Украине. Видео © Минобороны РФ

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" уничтожил базу подготовки иностранных наёмников на Украине. Кадры ударов по объекту опубликовало Министерство обороны России.

В ролике показано, как пусковая установка в сопровождении транспортно-заряжающей машины выходит на позицию. Боевой расчёт готовится к стрельбе, затем происходит пуск баллистической ракеты 9М723, которая направляется к цели. На видео также пуски крылатых ракет Р-500 из состава комплекса "Искандер-М" с других пусковых установок.

"Была поставлена задача по огневому поражению противника. Баллистической ракетой поразили здание, в котором располагался иностранный легион, и тренировочную базу. Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено и противник был поражён. Есть гордость от того, что Родина доверила такой уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире", — заявил начальник расчёта самоходной пусковой установки Максим.