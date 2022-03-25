"Противник поражён!": Опубликовано видео уничтожения базы иностранных наёмников на Украине из "Искандера"
Он предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по важнейшим целям в тылу противника, а также обладает высокой точностью стрельбы.
Удар из комплекса "Искандер" по иностранной базе наёмников на Украине. Видео © Минобороны РФ
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" уничтожил базу подготовки иностранных наёмников на Украине. Кадры ударов по объекту опубликовало Министерство обороны России.
В ролике показано, как пусковая установка в сопровождении транспортно-заряжающей машины выходит на позицию. Боевой расчёт готовится к стрельбе, затем происходит пуск баллистической ракеты 9М723, которая направляется к цели. На видео также пуски крылатых ракет Р-500 из состава комплекса "Искандер-М" с других пусковых установок.
"Была поставлена задача по огневому поражению противника. Баллистической ракетой поразили здание, в котором располагался иностранный легион, и тренировочную базу. Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено и противник был поражён. Есть гордость от того, что Родина доверила такой уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире", — заявил начальник расчёта самоходной пусковой установки Максим.
"Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по важнейшим целям в тылу противника. Ракетный комплекс обладает высокой точностью стрельбы при значительной дальности. Также ему необходимо малое время для готовности к пуску, а высокая эффективность преодоления ПРО позволяет оперативно обеспечивать поражение любой типовой цели одной самоходной пусковой установкой одиночным пуском или залпом двух ракет.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов. Экипажи ударных вертолётов обнаружили его и бронетехнику ВСУ в ходе выполнения полётного задания. По объектам был нанесён парный удар.
Минобороны РФ