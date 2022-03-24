Точное попадание: Минобороны РФ показало видео уничтожения украинского ЗРК "Краснополем"

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ с помощью высокоточного боеприпаса "Краснополь" в ходе специальной "Операции Z". На них видно, как снаряд попадает в цель, после чего происходит взрыв.