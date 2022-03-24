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Опубликовано 24 марта 2022, 09:23
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Точное попадание: Минобороны РФ показало видео уничтожения украинского ЗРК "Краснополем"

Там сообщили, что обнаружили зенитно-ракетный комплекс благодаря беспилотному летательному аппарату.

Уничтожение ЗРК ВСУ "Краснополем". Видео © Минобороны РФ

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ с помощью высокоточного боеприпаса "Краснополь" в ходе специальной "Операции Z". На них видно, как снаряд попадает в цель, после чего происходит взрыв.

"С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесён удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Точное попадание и уничтожение мобильного зенитно-ракетного комплекса ВСУ обеспечил БПЛА, осуществлявший лазерное наведение боеприпаса", — отметили в оборонном ведомстве.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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