Войска России взяли под полный контроль город Изюм Харьковской области

Также российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта и две РСЗО.

Подразделения ВС России в ходе специальной "Операции Z" взяли под полный контроль город Изюм Харьковской области, сообщил на утреннем брифинге 24 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области", — сказал офицер.