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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 07:19
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Войска России взяли под полный контроль город Изюм Харьковской области

Также российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта и две РСЗО.

Подразделения ВС России в ходе специальной "Операции Z" взяли под полный контроль город Изюм Харьковской области, сообщил на утреннем брифинге 24 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области", — сказал офицер.

Также российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта, две реактивные системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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