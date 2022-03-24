Минобороны показало видео разминирования сельхозугодий в Херсонской области

За весь период работы в регионе специалисты обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов. К решению задач привлечено несколько десятков специалистов.

Разминирование сельскохозяйственных угодий в Херсонской области. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие в ходе "Операции Z" разминировали сельскохозяйственные земли в Херсонской области и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов. Видео показало Министерство обороны РФ. Украинские нацбатальоны оставили после себя тысячи мин. На обочинах дорог сапёры ежедневно находят около 100 фугасов, чаще всего иностранного производства.

Южная часть Херсонской области долгое время находилась под контролем ВСУ и нацбатальонов. За несколько лет они "засеяли" поля противотанковыми и противопехотными минами, сообщили в оборонном ведомстве. На картах украинской стороны были обозначены сельскохозяйственные участки, где размещались мины. На протяжении последних восьми лет к этим районам никто не подходил, но в преддверии начала посевной кампании местная администрация обратилась к российским военнослужащим с просьбой разминировать эти земли.

"Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. От лимана до дороги и до канала всё было заминировано. Только на одном узком участке местности сапёрами снято более 1200 противотанковых мин", — рассказал командир отдельной инженерной бригады ЮВО полковник Дмитрий Марков.

По словам Маркова, за весь период работы в регионе специалисты обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов. К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц спецтехники. В российском военном ведомстве отметили, что с каждым днём Херсонская область становится безопаснее.