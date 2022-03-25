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Опубликовано 25 марта 2022, 07:07
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ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытки продать Украине данные для диверсий

Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчине не удалось заключить сделку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Сотрудники ФСБ задержали мужчину за попытку продать Украине закрытые данные. Видео © ФСБ России

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. По данным службы, мужчина пытался продать Киеву закрытые данные для диверсий.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России", — говорится в сообщении ФСБ.

Уточняется, что задержанный имел доступ к закрытой информации. Он анонимно в Интернете предлагал украинским спецслужбам купить у него сведения, которые можно будет использовать "в ущерб безопасности России". Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчине не удалось заключить сделку.

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Ранее ФСБ показала видео задержания подростков, "минировавших" школы и ТЦ в России и Белоруссии. На кадрах есть и отрывки допроса злоумышленников. Все они были участниками интернет-сообщества. Самому младшему всего 13 лет.

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Александра Васильева
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