ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытки продать Украине данные для диверсий

Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчине не удалось заключить сделку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Сотрудники ФСБ задержали мужчину за попытку продать Украине закрытые данные. Видео © ФСБ России

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. По данным службы, мужчина пытался продать Киеву закрытые данные для диверсий.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России", — говорится в сообщении ФСБ.

Уточняется, что задержанный имел доступ к закрытой информации. Он анонимно в Интернете предлагал украинским спецслужбам купить у него сведения, которые можно будет использовать "в ущерб безопасности России". Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчине не удалось заключить сделку.