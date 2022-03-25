ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытки продать Украине данные для диверсий
Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчине не удалось заключить сделку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Сотрудники ФСБ задержали мужчину за попытку продать Украине закрытые данные. Видео © ФСБ России
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. По данным службы, мужчина пытался продать Киеву закрытые данные для диверсий.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России", — говорится в сообщении ФСБ.
Уточняется, что задержанный имел доступ к закрытой информации. Он анонимно в Интернете предлагал украинским спецслужбам купить у него сведения, которые можно будет использовать "в ущерб безопасности России". Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчине не удалось заключить сделку.
Ранее ФСБ показала видео задержания подростков, "минировавших" школы и ТЦ в России и Белоруссии. На кадрах есть и отрывки допроса злоумышленников. Все они были участниками интернет-сообщества. Самому младшему всего 13 лет.
ФСБ России