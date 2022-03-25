Минобороны РФ показало видео уничтожения ротно-опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52
Несмотря на туман и плохую видимость, лётчики выполнили боевую задачу, не дали украинским националистам работать на данном направлении.
Уничтожение ротно-опорного пункта ВСУ и интервью с командиром ведущего экипажа вертолёта Ка-52. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов. Экипажи ударных вертолётов обнаружили его и бронетехнику ВСУ в ходе выполнения полётного задания. По объектам был нанесён парный удар. Он выполнялся вертолётами ВКС РФ Ка-52 с применением управляемых и неуправляемых ракет.
"Вывел группу вертолётов на заданный рубеж. Выполнили атаку управляемыми ракетами. Далее мной было принято решение изменить позицию и нанести также атаку по ротно-опорному пункту противника, где было скопление легкобронированной техники, включая БТР, бронемашины, и живой силы, с применением неуправляемых авиационных ракет. Все цели были уничтожены, тем самым мы не дали работать на данном направлении противнику по нашей батальонно-тактической группе", — рассказал командир ведущего экипажа разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 Михаил.
Он также рассказал, что в этот день был туман, видимость была плохая. Но чувство того, что задача не будет выполнена и могут погибнуть люди, "подталкивала отработать по полной, чтобы люди были живы и наша армия продвигалась дальше", поделился Михаил.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ с помощью высокоточного боеприпаса "Краснополь". На них видно, как снаряд попадает в цель, после чего происходит взрыв.
Минобороны РФ