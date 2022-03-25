Минобороны РФ показало видео уничтожения ротно-опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Несмотря на туман и плохую видимость, лётчики выполнили боевую задачу, не дали украинским националистам работать на данном направлении.

Уничтожение ротно-опорного пункта ВСУ и интервью с командиром ведущего экипажа вертолёта Ка-52. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов. Экипажи ударных вертолётов обнаружили его и бронетехнику ВСУ в ходе выполнения полётного задания. По объектам был нанесён парный удар. Он выполнялся вертолётами ВКС РФ Ка-52 с применением управляемых и неуправляемых ракет.

"Вывел группу вертолётов на заданный рубеж. Выполнили атаку управляемыми ракетами. Далее мной было принято решение изменить позицию и нанести также атаку по ротно-опорному пункту противника, где было скопление легкобронированной техники, включая БТР, бронемашины, и живой силы, с применением неуправляемых авиационных ракет. Все цели были уничтожены, тем самым мы не дали работать на данном направлении противнику по нашей батальонно-тактической группе", — рассказал командир ведущего экипажа разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 Михаил.