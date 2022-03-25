Минобороны РФ: "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану
С первых дней при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, отметили в военном ведомстве.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану и приоритетом является исключение напрасных жертв среди мирных жителей.
"Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утверждённому плану. Безусловным приоритетом действий Российских вооружённых сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения", — сказал он в ходе брифинга.
Генерал-майор отметил, что ВС РФ избирательно и аккуратно уничтожают высокоточными средствами поражения украинские объекты военной инфраструктуры, технику и вооружение, а также склады боеприпасов и материального имущества войск. С первых дней при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, отметил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 военный объект Украины. Также ПВО сбила в воздухе над населёнными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотника.
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