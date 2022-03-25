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Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 13:07
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Минобороны РФ: "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану

С первых дней при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, отметили в военном ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану и приоритетом является исключение напрасных жертв среди мирных жителей.

"Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утверждённому плану. Безусловным приоритетом действий Российских вооружённых сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-майор отметил, что ВС РФ избирательно и аккуратно уничтожают высокоточными средствами поражения украинские объекты военной инфраструктуры, технику и вооружение, а также склады боеприпасов и материального имущества войск. С первых дней при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, отметил Конашенков.

Войска РФ освободили ещё четыре населённых пункта в ходе "Операции Z"
Войска РФ освободили ещё четыре населённых пункта в ходе "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 военный объект Украины. Также ПВО сбила в воздухе над населёнными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотника.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Николь Вербер
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