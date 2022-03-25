Политолог Мартынов объяснил, почему антироссийские санкции обрушили рейтинг зарубежных лидеров

По словам собеседника Лайфа, эту ситуацию иллюстрирует сцена из "Собачьего сердца", где герой хоть и сочувствует детям Германии, но покупать в их поддержку журналы "по полтиннику штука" отказывается.

Последствия антироссийских санкций больно ударили по рейтингу лидеров стран, относящихся к коллективному Западу. Об этом свидетельствуют данные опросов международной исследовательской компании Ipsos Group. Так, личный рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума — 40% в середине марта против 44% в середине февраля 2022 года. Более того, если в феврале деятельность американского лидера не одобрял 51% респондентов, то в марте — уже 54%. Аналогичным образом ситуация сложилась с рейтингом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и без того подорванного скандалом с ковидной вечеринкой. Рейтинг председателя Совета министров Италии Марио Драги, по данным Ipsos, упал с 60% в начале февраля до 54% 22 марта 2022 года.

По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, данная ситуация весьма предсказуема, поскольку в ближайшее время жители европейских стран рискуют столкнуться с ростом цен на энергоносители и, как следствие, подорожанием отопления в жилых домах, дефицитом продуктов питания, а также инфляцией и рецессией. Местный бизнес большинства западных стран, пострадавший от длительных локдаунов в период коронавирусной пандемии, рискует просто не пережить новый кризис.

По словам Мартынова, здесь сразу приходит на ум сцена из "Собачьего сердца", где Филипп Филиппович заявил, что сочувствует детям Германии, но покупать в их поддержку журналы "по полтиннику штука" отказался.

"Со всем уважением или неуважением к украинскому государству среднестатистического обывателя, гражданина любой европейской страны беспокоит не то, что там происходит где-то, а их волнует своя собственная жизнь здесь и сейчас. Их волнует собственный достаток, их волнует образ будущего — себя и своей семьи, их волнует цена на бензин и на электричество в розетке, на продукты питания. Какой-нибудь "полусбрендивший" Байден говорит своим избирателям: "Санкции, которые я ввожу против Путина, потому что он мне по какой-то причине не нравится — мне, старому дураку Байдену, они ударят по вашим карманам", — рассуждает собеседник Лайфа.

На этом фоне, по словам Мартынова, здесь выгодно отличается рейтинг французского президента Эмманюэля Макрона, который в период с 23 февраля по 9 марта заметно подрос (с 36% до 42%). Собеседник Лайфа напомнил, что этот европейский лидер — один из немногих, кто предпринял попытку диалога с президентом России Владимиром Путиным, и французы это, очевидно, оценили.

"Это французам понравилось. Французы не желают воевать с Россией. Французы против этой всей санкционной истории", — добавил он.