"Нет никакого смысла": Авербух советует не обращать внимания на журналистов, радующихся отстранению российских фигуристов
До этого ISU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.
Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух советует не обращать внимания на журналистов, которых радует отсутствие на чемпионате мира в Монпелье российских спортсменов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Это называется быть первым парнем на деревне. А чемпионат мира — это соревнования лучших из лучших. К сожалению, этот чемпионат мира таким назвать нельзя. Будем верить, что скоро на мировом первенстве будут лучшие из лучших. А обращать внимание на журналистов не стоит. В этом нет никакого смысла", — сказал хореограф.
Накануне американская журналистка Кристин Бреннан заявила, что не видит проблемы в отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы лишились возможности выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который проходит на этой неделе.
ТАСС / Тараканов Вадим