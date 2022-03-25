"Нет никакого смысла": Авербух советует не обращать внимания на журналистов, радующихся отстранению российских фигуристов

До этого ISU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух советует не обращать внимания на журналистов, которых радует отсутствие на чемпионате мира в Монпелье российских спортсменов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это называется быть первым парнем на деревне. А чемпионат мира — это соревнования лучших из лучших. К сожалению, этот чемпионат мира таким назвать нельзя. Будем верить, что скоро на мировом первенстве будут лучшие из лучших. А обращать внимание на журналистов не стоит. В этом нет никакого смысла", — сказал хореограф.