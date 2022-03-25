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Опубликовано 25 марта 2022, 08:03

Войска РФ освободили ещё четыре населённых пункта в ходе "Операции Z"

В настоящее время они продолжают наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на утреннем брифинге, что российские военные освободили ещё четыре населённых пункта в ходе "Операции Z".

"Группировка войск российских ВС за ночь продвинулась ещё на четыре километра и овладела населёнными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооружённых сил", отметил он.

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А накануне подразделения ВС России в ходе специальной "Операции Z" взяли под полный контроль город Изюм Харьковской области. Также вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом — крупнейшей из оставшихся у ВСУ топливных баз.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников
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