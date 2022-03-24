Чеченские бойцы взяли под контроль здание Администрации Мариуполя

По словам Кадырова, оставшиеся в живых украинские националисты не стали вступать в новый бой и сбежали.

Чеченские военнослужащие взяли под контроль здание Администрации Мариуполя и сразу доложили об успехе Адаму Делимханову. Видео переговоров с бойцами по радиосвязи опубликовал в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Видео переговоров моего дорогого брата Адама Делимханова с нашими отважными бойцами, находящимися в самой гуще боевых событий. Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание Администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк", — написал руководитель республики.