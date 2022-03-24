Чеченские бойцы взяли под контроль здание Администрации Мариуполя
По словам Кадырова, оставшиеся в живых украинские националисты не стали вступать в новый бой и сбежали.
Чеченские военнослужащие взяли под контроль здание Администрации Мариуполя и сразу доложили об успехе Адаму Делимханову. Видео переговоров с бойцами по радиосвязи опубликовал в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Видео переговоров моего дорогого брата Адама Делимханова с нашими отважными бойцами, находящимися в самой гуще боевых событий. Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание Администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк", — написал руководитель республики.
Кадыров отметил, что другие подразделения ВС России двигаются в параллельных направлениях и зачищают город от "азовской нечисти". Он уверен, что в ближайшее время Мариуполь будет полностью зачищен.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.
ТАСС / Елена Афонина