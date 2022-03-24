ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 16:27
5680

Чеченские бойцы взяли под контроль здание Администрации Мариуполя

По словам Кадырова, оставшиеся в живых украинские националисты не стали вступать в новый бой и сбежали.

Чеченские военнослужащие взяли под контроль здание Администрации Мариуполя и сразу доложили об успехе Адаму Делимханову. Видео переговоров с бойцами по радиосвязи опубликовал в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Видео переговоров моего дорогого брата Адама Делимханова с нашими отважными бойцами, находящимися в самой гуще боевых событий. Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание Администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк", — написал руководитель республики.

Кадыров отметил, что другие подразделения ВС России двигаются в параллельных направлениях и зачищают город от "азовской нечисти". Он уверен, что в ближайшее время Мариуполь будет полностью зачищен.

Войска России взяли под полный контроль город Изюм Харьковской области
Войска России взяли под полный контроль город Изюм Харьковской области

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.

BannerImage

ТАСС / Елена Афонина

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Рамзан Кадыров
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar