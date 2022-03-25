Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 военный объект Украины

Также ПВО сбила в воздухе над населёнными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотника.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией был уничтожен 51 военный объект Украины, включая командные пункты, установки реактивных систем залпового огня, сообщил в ходе брифинге о ходе "Операции Z" на утро 25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них: два командных пункта, три установки РСЗО, два ЗРК "Бук-М1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники", — перечислил Конашенков.

Также ПВО России сбила в воздухе над такими населёнными пунктами, как Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки, четыре украинских беспилотника. Всего с начала спецоперации уничтожен 261 беспилотный летательный аппарат, 204 ЗРК, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки РЗСО, 636 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники.