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Опубликовано 25 марта 2022, 08:10

Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 военный объект Украины

Также ПВО сбила в воздухе над населёнными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотника.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией был уничтожен 51 военный объект Украины, включая командные пункты, установки реактивных систем залпового огня, сообщил в ходе брифинге о ходе "Операции Z" на утро 25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них: два командных пункта, три установки РСЗО, два ЗРК "Бук-М1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники", — перечислил Конашенков.

Также ПВО России сбила в воздухе над такими населёнными пунктами, как Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки, четыре украинских беспилотника. Всего с начала спецоперации уничтожен 261 беспилотный летательный аппарат, 204 ЗРК, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки РЗСО, 636 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники.

Войска РФ освободили ещё четыре населённых пункта в ходе "Операции Z"
Войска РФ освободили ещё четыре населённых пункта в ходе "Операции Z"

А накануне подразделения ВС России в ходе специальной "Операции Z" взяли под полный контроль город Изюм Харьковской области. Также вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом — крупнейшей из оставшихся у ВСУ топливных баз.

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Андрей Бражников
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