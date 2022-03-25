МО РФ: Российские войска заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Также под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская область и большая часть Запорожской.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, рассказал первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Наступательные действия ВС РФ осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области", — заявил он журналистам.

Рудской добавил, что российские военные намерены сковать силы ВСУ и не дать им возможность усилить свою группировку в Донбассе до полного освобождения территорий ДНР и ЛНР.