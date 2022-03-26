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Опубликовано 26 марта 2022, 06:43
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Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Удары винтокрылые машины нанесли без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров, обратили внимание в оборонном ведомстве.

Уничтожение командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ ударом управляемых ракет вертолётов Ка-52 армейской авиации.

Звено винтокрылых машин уничтожило назначенные цели противотанковым ракетным комплексом "Вихрь", уточнили в ведомстве. Удары были нанесены без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров.

Минобороны показало кадры уничтожения огневых позиций и артиллерийских орудий ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения огневых позиций и артиллерийских орудий ВСУ

А ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения ротно-опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Несмотря на туман и плохую видимость, лётчики выполнили боевую задачу, не дали украинским националистам работать на данном направлении.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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