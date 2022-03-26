Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52
Удары винтокрылые машины нанесли без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров, обратили внимание в оборонном ведомстве.
Уничтожение командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ ударом управляемых ракет вертолётов Ка-52 армейской авиации.
Звено винтокрылых машин уничтожило назначенные цели противотанковым ракетным комплексом "Вихрь", уточнили в ведомстве. Удары были нанесены без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров.
А ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения ротно-опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Несмотря на туман и плохую видимость, лётчики выполнили боевую задачу, не дали украинским националистам работать на данном направлении.
Кадр видео Минобороны РФ