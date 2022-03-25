Минобороны показало кадры уничтожения огневых позиций и артиллерийских орудий ВСУ

В ведомстве рассказали, что для ликвидации объектов использовался беспилотный летательный аппарат. Он установил точное расположение позиций ВСУ и осуществил наведение огня высокоточного оружия. Боеприпас попал точно в цель, он уничтожил командный пункт и артиллерийские орудия батареи ВСУ.

Ранее Лайф писал о том, что накануне подразделения ВС России в ходе специальной "Операции Z" взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области. Также вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом — крупнейшей из оставшихся у ВСУ топливных баз.