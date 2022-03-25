ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 10:19

Минобороны показало кадры уничтожения огневых позиций и артиллерийских орудий ВСУ

Для установления точного расположения объектов и наведения оружия российские военные использовали беспилотный летательный аппарат.

Уничтожение огневых позиций ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Вооружённые силы России высокоточными боеприпасами уничтожили огневые позиции буксируемых артиллерийских орудий украинских военных. Кадры со спецоперации показало Министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что для ликвидации объектов использовался беспилотный летательный аппарат. Он установил точное расположение позиций ВСУ и осуществил наведение огня высокоточного оружия. Боеприпас попал точно в цель, он уничтожил командный пункт и артиллерийские орудия батареи ВСУ.

Минобороны РФ показало видео уничтожения ротно-опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52
Минобороны РФ показало видео уничтожения ротно-опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Ранее Лайф писал о том, что накануне подразделения ВС России в ходе специальной "Операции Z" взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области. Также вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом — крупнейшей из оставшихся у ВСУ топливных баз.

BannerImage

Минобороны РФ

Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar