Уничтожают технику и националистов: В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z"

Военное ведомство в том числе отметило героизм лейтенанта Артёма Гладского, который уничтожил танки, БМП и большое количество украинских националистов.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Среди отличившихся отмечены Алексей Литвиненко, Расим Ильязов и Артём Гладский.

Лейтенант Артём Гладский, командует танковым взводом. Фото © Минобороны РФ

В ходе выполнения задачи по взятию под контроль аэродромов танковый взвод под командованием Артёма Гладского попал под огонь ПТУР Вооружённых сил Украины. Несмотря на это, были уничтожены блокпост противника и две огневые точки. Кроме того, лейтенант Гладский самостоятельно обнаружил огневые позиции противника. Он также уничтожил три танка, два БМП и большое количество украинских националистов.

Расим Ильязов, командует десантно-штурмовым взводом. Фото © Минобороны РФ

Десантно-штурмовой взвод под командованием Расима Ильязова выполнял задачу по обороне и удержанию стратегических объектов. Находясь под огнём украинских силовиков, передал артиллерии и авиации ВС РФ координаты противников. Взвод уничтожил 12 танков, восемь боевых машин, одну гаубицу Д-30, вертолёт Ми-8 и две миномётные батареи с захватом двух гаубиц Д-30. Также получилось овладеть стратегически важными объектами до подхода основных сил.

Начальник регионального управления военной полиции полковник Алексей Литвиненко. Фото © Минобороны РФ

Стараниями начальника регионального управления военной полиции полковника Алексея Литвиненко удалось организовать оперативное перемещение по маршрутам протяжённостью более 100 км колонн более чем из 300 автомобилей и бронетехники Вооружённых сил РФ.