Военнослужащие РФ взяли под контроль заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом
Всех сложивших оружие эвакуировали из зоны боевых действий и обеспечили продуктами питания, при необходимости им была оказана медицинская помощь, добавили в Минобороны России.
Военнослужащие РФ взяли под контроль защищённый заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом. Видео © Минобороны РФ
Военнослужащие России взяли под контроль защищённый заглублённый командный пункт Вооружённых сил Украины в населённом пункте Николаевка в пригороде Киева, в плен добровольно сдался 61 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, военные массово сложили оружие в связи с острой нехваткой материальных средств, боеприпасов и продуктов питания. Больше половины из них оказались старшими офицерами. По словам одного из сдавшихся подполковников центра связи ВСУ, продовольствие у них закончилось ещё 3 марта.
Всех сложивших оружие военнослужащих эвакуировали из зоны боевых действий и обеспечили продуктами питания, при необходимости им была оказана медицинская помощь, добавили в Минобороны.
Ранее Лайф писал, что Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Удары винтокрылые машины нанесли без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров, обратили внимание в оборонном ведомстве.
Кадр из видео Минобороны РФ