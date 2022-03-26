Военнослужащие РФ взяли под контроль заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом

Всех сложивших оружие эвакуировали из зоны боевых действий и обеспечили продуктами питания, при необходимости им была оказана медицинская помощь, добавили в Минобороны России.

Военнослужащие РФ взяли под контроль защищённый заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие России взяли под контроль защищённый заглублённый командный пункт Вооружённых сил Украины в населённом пункте Николаевка в пригороде Киева, в плен добровольно сдался 61 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, военные массово сложили оружие в связи с острой нехваткой материальных средств, боеприпасов и продуктов питания. Больше половины из них оказались старшими офицерами. По словам одного из сдавшихся подполковников центра связи ВСУ, продовольствие у них закончилось ещё 3 марта.

Всех сложивших оружие военнослужащих эвакуировали из зоны боевых действий и обеспечили продуктами питания, при необходимости им была оказана медицинская помощь, добавили в Минобороны.