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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 09:07
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Военнослужащие РФ взяли под контроль заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом

Всех сложивших оружие эвакуировали из зоны боевых действий и обеспечили продуктами питания, при необходимости им была оказана медицинская помощь, добавили в Минобороны России.

Военнослужащие РФ взяли под контроль защищённый заглублённый командный пункт ВСУ под Киевом. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие России взяли под контроль защищённый заглублённый командный пункт Вооружённых сил Украины в населённом пункте Николаевка в пригороде Киева, в плен добровольно сдался 61 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, военные массово сложили оружие в связи с острой нехваткой материальных средств, боеприпасов и продуктов питания. Больше половины из них оказались старшими офицерами. По словам одного из сдавшихся подполковников центра связи ВСУ, продовольствие у них закончилось ещё 3 марта.

Всех сложивших оружие военнослужащих эвакуировали из зоны боевых действий и обеспечили продуктами питания, при необходимости им была оказана медицинская помощь, добавили в Минобороны.

Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" с борта корабля по объектам ВСУ
Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" с борта корабля по объектам ВСУ

Ранее Лайф писал, что Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Удары винтокрылые машины нанесли без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров, обратили внимание в оборонном ведомстве.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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