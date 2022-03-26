Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" с борта корабля по объектам ВСУ

В ведомстве сообщили, что в результате попадания высокоточным оружием был уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.

Запуск ракет "Калибр" с борта малого ракетного корабля по объектам ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры с пуском крылатых ракет "Калибр" с борта малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

В ролике показано, как с борта российского корабля Черноморского флота из акватории Чёрного моря был выполнен запуск четырёх крылатых ракет "Калибр". В ведомстве сообщили, что в результате точного попадания высокоточным оружием был уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.