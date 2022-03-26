ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 08:16
3912

Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" с борта корабля по объектам ВСУ

В ведомстве сообщили, что в результате попадания высокоточным оружием был уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.

Запуск ракет "Калибр" с борта малого ракетного корабля по объектам ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры с пуском крылатых ракет "Калибр" с борта малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

В ролике показано, как с борта российского корабля Черноморского флота из акватории Чёрного моря был выполнен запуск четырёх крылатых ракет "Калибр". В ведомстве сообщили, что в результате точного попадания высокоточным оружием был уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.

Уничтожают технику и националистов: В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z"
Уничтожают технику и националистов: В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z"

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Удары винтокрылые машины нанесли без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров, обратили внимание в оборонном ведомстве.

BannerImage

Скрин из видео Минобороны РФ

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Россия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar