ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 07:36

Российские военные крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Отмечается, что он находился в районе населённого пункта Великие Коровинцы Житомирской области. Кроме того, военнослужащие РФ задействовали ракету "Оникс".

Российские военные крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад с боеприпасами и вооружением ВСУ в районе населённого пункта Великие Коровинцы Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, была уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки Вооружённых сил Украины в южной части страны. Для этого была применена высокоточная крылатая ракета "Оникс".

Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52
Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Всего же за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Незалежной, добавил Конашенков. Среди них: шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов в районе сосредоточения боевой техники.

Ранее в Минобороны рассказали, что всё захваченное в ходе "Операции Z" оружие передаётся ЛНР и ДНР. Республики уже получили 113 танков и других боевых бронированных машин, а также 138 единиц ПТРК "Джавелин" и 67 гранатомётов "Энлав".

BannerImage

Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar