Российские военные крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Отмечается, что он находился в районе населённого пункта Великие Коровинцы Житомирской области. Кроме того, военнослужащие РФ задействовали ракету "Оникс".

Российские военные крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад с боеприпасами и вооружением ВСУ в районе населённого пункта Великие Коровинцы Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, была уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки Вооружённых сил Украины в южной части страны. Для этого была применена высокоточная крылатая ракета "Оникс".

Всего же за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Незалежной, добавил Конашенков. Среди них: шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов в районе сосредоточения боевой техники.