СК возбудил ещё два уголовных дела из-за обстрелов территорий Донбасса со стороны ВСУ

От преступных действий пострадали гражданские объекты в городах Донецк, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, а также в посёлке Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики.

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по факту массированных обстрелов Вооружёнными силами Украины Донбасса, где погибло и пострадало гражданское население. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 23 по 25 марта 2022 года подразделения украинских военных и других формирований, исполняя заведомо преступные приказы командования, совершили массированные обстрелы из тяжёлых видов вооружения по гражданским объектам в городах Донецк, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, а также в посёлке Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики.