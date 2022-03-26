СК возбудил ещё два уголовных дела из-за обстрелов территорий Донбасса со стороны ВСУ
От преступных действий пострадали гражданские объекты в городах Донецк, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, а также в посёлке Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики.
Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по факту массированных обстрелов Вооружёнными силами Украины Донбасса, где погибло и пострадало гражданское население. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 23 по 25 марта 2022 года подразделения украинских военных и других формирований, исполняя заведомо преступные приказы командования, совершили массированные обстрелы из тяжёлых видов вооружения по гражданским объектам в городах Донецк, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, а также в посёлке Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики.
Ранее Лайф рассказал, что, по данным СЦКК, украинские силовики обстреляли за сутки два населённых пункта ЛНР. В частности, в городе Первомайске из-за действий Вооружённых сил Украины получили повреждения девять многоэтажных домов и центральная библиотека.
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