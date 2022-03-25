МО РФ: Всё захваченное в ходе "Операции Z" оружие передаётся ЛНР и ДНР
Республики уже получили 113 танков и других боевых бронированных машин, а также 138 единиц ПТРК "Джавелин" и 67 гранатомётов "Энлав".
Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что всё захваченное ВС РФ в ходе "Операции Z" вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передаётся Донецкой и Луганской народным республикам.
"Всё захваченное Вооружёнными силами РФ в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передаётся народным республикам", — сказал он.
Рудской отметил, что ДНР и ЛНР уже переданы 113 танков и других боевых бронированных машин, а также 138 единиц ПТРК "Джавелин", 67 гранатомётов "Энлав" и другое трофейное вооружение.
Ранее Генштаб РФ сообщил, что украинские ВВС, ВМС и система ПВО перестали существовать. Российская армия, по словам генерал-полковника Рудского, в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ