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Опубликовано 25 марта 2022, 13:52

МО РФ: Всё захваченное в ходе "Операции Z" оружие передаётся ЛНР и ДНР

Республики уже получили 113 танков и других боевых бронированных машин, а также 138 единиц ПТРК "Джавелин" и 67 гранатомётов "Энлав".

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что всё захваченное ВС РФ в ходе "Операции Z" вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передаётся Донецкой и Луганской народным республикам.

"Всё захваченное Вооружёнными силами РФ в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передаётся народным республикам", — сказал он.

Рудской отметил, что ДНР и ЛНР уже переданы 113 танков и других боевых бронированных машин, а также 138 единиц ПТРК "Джавелин", 67 гранатомётов "Энлав" и другое трофейное вооружение.

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Ранее Генштаб РФ сообщил, что украинские ВВС, ВМС и система ПВО перестали существовать. Российская армия, по словам генерал-полковника Рудского, в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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