Генштаб РФ сообщил, что украинские ВВС, ВМС и система ПВО перестали существовать
Российская армия, по словам генерал-полковника Рудского, в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины.
Украинские военно-воздушные силы и системы ПВО практически уничтожены, а военно-морские силы полностью перестали существовать. Об этом сообщил на брифинге в пятницу первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Российская армия, по его словам, в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины.
"В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны", — перечислил генерал-полковник.
По словам Рудского, задачи по демилитаризации Украины достигаются нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной технике. Российские войска эффективно работают по разгрому противостоящих группировок противника.
"Задачи выполняются с учётом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения", — добавил он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ