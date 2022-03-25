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Опубликовано 25 марта 2022, 13:24
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Генштаб РФ сообщил, что украинские ВВС, ВМС и система ПВО перестали существовать

Российская армия, по словам генерал-полковника Рудского, в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины.

Украинские военно-воздушные силы и системы ПВО практически уничтожены, а военно-морские силы полностью перестали существовать. Об этом сообщил на брифинге в пятницу первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Российская армия, по его словам, в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины.

"В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны", — перечислил генерал-полковник.

По словам Рудского, задачи по демилитаризации Украины достигаются нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной технике. Российские войска эффективно работают по разгрому противостоящих группировок противника.

"Задачи выполняются с учётом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения", добавил он.

Российские военные будут концентрироваться на полном освобождении Донбасса, заявили в Генштабе
Российские военные будут концентрироваться на полном освобождении Донбасса, заявили в Генштабе

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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