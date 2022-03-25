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Опубликовано 25 марта 2022, 13:22
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ВС РФ рассматривали два варианта "Операции Z": в границах ДНР и ЛНР или на всей Украине

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В первом случае властям Незалежной удавалось бы постоянно подпитывать свою военную группировку, поэтому было принято решение следовать по второму пути.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что изначально рассматривалось два варианта ведения "Операции Z": в границах Донецкой и Луганской народных республик или на всей территории Украины.

"При этом были возможны два варианта действий. Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединённых сил", — сказал Рудской.

Поэтому, пояснил генерал, был выбран второй вариант, который предусматривает действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по её демилитаризации и денацификации.

Минобороны РФ: "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану
Минобороны РФ: "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану

Ранее Лайф писал, что авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 военный объект Украины. Также средства ПВО сбили в воздухе над населёнными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усок четыре украинских беспилотника.


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Николь Вербер
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