Какое оружие Россия применила для уничтожения военной инфраструктуры Украины Оглавление Гиперзвуковая ракета "Кинжал" Береговой ракетный комплекс "Бастион" ЗРК "Бук-М3" Вертолёты Ми-28НМ и Ка-52 Патрульный "корабль-призрак" Истребитель-перехватчик МиГ-31 Фронтовые бомбардировщики Су-34 Сверхманёвренный истребитель Су-35 Беспилотник "Иноходец" Специальная операция стала местом для использования передовых видов вооружения, многие из которых тестировались в боевых условиях впервые. 11322 11322 Самолёты Су-34. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Гиперзвуковая ракета "Кинжал"

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Фото © ТАСС / Снимок из видео / Пресс-служба Минобороны РФ

18 марта в ходе спецоперации на Украине ВКС России применили гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Дальность пуска ракеты "Кинжал" составляет более 2000 километров, а скорость превышает 12000 км/ч. Ракеты комплекса атакуют цель вертикально, при этом не теряя в скорости и точности наведения, что отлично сказывается на проникающей способности в самые защищённые объекты.

Новинка российского вооружения пригодилась для уничтожения суперзащищённых складов боеприпасов ВСУ на западе Украины. Это инфраструктура из четырёх баз, так называемый Объект 711, или Ивано-Франковск – 16, построенный на случай глобального противостояния СССР/НАТО. Удар российского высокоточного оружия пришёлся по 136-му центру обеспечения ракетами и боеприпасами, бывшему хранилищу боеголовок стратегических, тактических и межконтинентальных ракет.

Там хранились и "Точки-У", которыми ВСУ обстреливали Донбасс. Бункер был защищён на случай ядерного удара и располагался в горных выработках глубоко под землёй, но натиска "Кинжала" не выдержал. Американская сторона уже признала, что против российского "Кинжала" в мире нет действенных систем отражения. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, применение гиперзвукового оружия для точечного уничтожения военной инфраструктуры ВСУ будет продолжено.

Береговой ракетный комплекс "Бастион"

Ракетный комплекс "Бастион" перед пуском ракет. Фото © Wikipedia

Ещё одним ракетным комплексом, впервые применённым в ходе спецоперации, стал "Бастион". Он предназначен не только для уничтожения надводных кораблей различных классов, но и для удара по наземным радиоконтрастным целям в условиях интенсивного и радиоэлектронного противодействия. Дальность пуска ракет "Бастиона" составляет до 300 километров по комбинированной траектории и до 120 километров по смешанной — при использовании этой схемы ракета регулярно меняет высоту и направление полёта, что затрудняет её перехват. Максимальная скорость полёта — 750 м/с.

По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, Россия применила ракетный комплекс "Бастион" 18 марта, залпом из Крыма уничтожив центры радио- и радиотехнической разведки армии Украины в Одесской области.

ЗРК "Бук-М3"

Боевые стрельбы ЗРК "Бук-М3" на полигоне Капустин Яр. Кадр из видео YouTube /Минобороны России

Зенитный ракетный комплекс средней дальности заступил на боевое дежурство с первых дней "Операции Z". Он справляется с любыми крылатыми ракетами и точно бьёт по аэродинамическим целям, определяя в воздухе даже небольшие цели, например беспилотники "Байрактар". По словам военных, ЗРК "Бук-М3" способен обнаружить все самолёты и БПЛА противника, включая технику иностранного производства. Несмотря на то что ВСУ создают помехи, призванные затруднить работу комплекса, аппаратура, стоящая на нём, их полностью нейтрализует. 22 марта стало известно, что российский ЗРК "Бук-М3" уничтожил два украинских штурмовика. Отмечается, что расчёт комплекса прикрывал группировку российских войск в Черниговской области.

Вертолёты Ми-28НМ и Ка-52

Ми-28Н ВВС России. Фото © Wikipedia

Вертолёты армейской авиации ВКС России прикрывают продвижение наземных сил . Отличительная особенность этих машин в том, что они могут выполнять боевые задачи даже в ночное время и в условиях непогоды. На Ми-28Н установлены тепловизоры, а на Ка-52 помимо тепловизоров — надвтулочная РЛС, которую ещё называют радиолокационным перископом. Боевые вертолёты предназначены для уничтожения танков и другой бронированной и небронированной техники противника в условиях активного огневого противодействия. 15 марта Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолётами Ка-52 . По сообщению Минобороны, в ночь на 22 марта российскими боевыми вертолётами было уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР. Предыдущей ночью группа "Ночных охотников" уничтожила восемь танков, четыре БМП и три бэтээра. Такие рейды проходят регулярно, и именно боевые вертолёты — залог успеха в них.

Патрульный "корабль-призрак"

"Дмитрий Рогачёв". Фото © Wikipedia

В составе Черноморского ВМФ находятся три уникальных корабля, равных которым нет. Уникальные корабли проекта 22160 — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачёв" и "Павел Державин" — считаются наиболее современными и боеспособными на флоте.

Огневые возможности такого корабля часто сравнивают с крейсером — часть вооружения на судне постоянная и устанавливается при строительстве, но есть места и для размещения дополнительного модульного вооружения. Съёмные модули могут меняться в зависимости от специфики поставленных боевых задач. Помимо артиллерийской установки АК-176МА и системы радиоэлектронного подавления корабли 22160 оснащены ракетами "Калибр-НК" с дальностью пуска в 2600 километров. Этого достаточно, чтобы из акватории Чёрного моря поразить любую цель на территории Украины.

Корабль проекта 22160 "Василий Быков" вместе с крейсером "Москва" участвовал во взятии под контроль острова Змеиный, где ранее украинская разведка установила систему контроля надводных и подводных целей.

Истребитель-перехватчик МиГ-31

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

6 марта стало известно, что к проведению спецоперации привлечены истребители МиГ-31. Это уникальные машины, специально созданные для перехвата и уничтожения целей на предельно малых, средних и больших высотах. Безотказно работают и днём и ночью, эффективны как в простых, так и в сложных метеоусловиях. Преодолевают активные и пассивные радиолокационные помехи, создаваемые противником, вычисляют ложные тепловые цели. Группа из четырёх истребителей-перехватчиков МиГ-31 способна брать под контроль воздушное пространство протяжённостью до 1100 километров. Самолёт имеет множество модификаций, включая модернизированный МиГ-31К, который также стал первым носителем ракеты вышеупомянутого гиперзвукового комплекса "Кинжал". Эти же самолёты, по некоторым данным, могут стать носителями авиационной версии ракеты "Циркон".

Фронтовые бомбардировщики Су-34

Фото © Wikipedia

Су-34 — настоящий универсал, ведь он совмещает в себе функции истребителя, бомбардировщика и штурмовика. В функционал машины включена возможность летать в режиме автопилота на малых высотах, огибая рельеф местности. Военные специалисты — наши и зарубежные — не раз отмечали превосходство "утёнка" (прозван так за характерную форму) над F-22 и F-35 по ряду ТТХ. Хорошо себя проявляет как при выполнении автономных задач, так и групповых. Ночное время суток, плохие погодные условия, помехи, создаваемые противником, огневое воздействие — всё это не мешает Су-24 делать свою работу на совесть. Вооружение расположено на двенадцати пусковых устройствах.

С борта Су-34 эффективно применяются высокоточные бомбы КАБ-500 и ракеты с лазерным наведением Х-29Л. Год назад Су-34 оснастили новыми комплексами разведки . В "Операции Z" эти истребители помогают не только завоевать господство в воздухе, но и нейтрализовать ПВО противника, не попадая в радиус обнаружения и зону пуска украинских ракет, в чём очень помогают противорадиолокационные ракеты Х-31ПМ. 6 марта 2021 года Су-34 уничтожил из высокоточного оружия военный объект украинских националистов.

Сверхманёвренный истребитель Су-35

Фото © Wikipedia

Это истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++, приближенный по многим параметрам к пятому поколению. Машина оснащена модернизированными двигателями АЛ-41Ф1С со всеракурсным вектором тяги и плазменным зажиганием. Использование компьютерного управления, пришедшего на смену гидравлическому, позволяет отдавать под контроль компьютера сложные для пилота манёвры. Благодаря РЛС "Ирбис", стоящей на борту самолёта, истребитель способен обнаруживать цели в радиусе 400 км и может сопровождать до 30 целей, а атаковать — восемь одновременно.

Нормальная нагрузка для Су-35 — восемь тонн вооружения, которые размещаются на 12 точках подвески. На Су-35 можно разместить тонну ракет "воздух – воздух", также использовать противокорабельные и противолокационные ракеты. Также в список вооружения Су-35 входят 30-миллиметровая пушка ГШ-301, корректируемые бомбы КАБ-500. 20 марта Минобороны показало кадры боевых ночных полётов Су-35 , в ходе которых были поражены воздушные цели и уничтожены средства ПВО противника.

Беспилотник "Иноходец"

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Разведывательно-ударный беспилотник "Иноходец" ("Орион") стал одной из "рок-звёзд" специальной военной операции на Украине. Максимальная взлётная масса аппарата составляет две тонны, боевая нагрузка — 300 килограмм, крейсерская скорость — 180 км/ч. "Иноходец" может находиться в воздухе целые сутки, его боевой радиус — 1000 километров. На борту российского беспилотника возможна установка нескольких управляемых ракет, благодаря чему "Иноходец" эффективен против воздушных целей, включая ударные дроны "Байрактар". 4 марта стало известно, что "Иноходец" уничтожил штаб националистического батальона "Айдар" в ДНР . Про националистов "Айдара" известно, в частности, что они используют гражданских в качестве живого щита. По сообщению Минобороны, штаб "Айдара" был поражён управляемым авиационным боеприпасом.

Фото © ТАСС / Таисия Воронцова Какое российское оружие оказалось самым эффективным на Украине? 0 Высокоточное оружие Истребители Боевые вертолёты Танки

Авторы Сергей Андреев