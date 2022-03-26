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Опубликовано 26 марта 2022, 11:54
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В ЛНР заявили о готовности передать родным тела погибших украинских военных

Отмечается, что личность одного солдата удалось установить. Представители МВД республики связались с его женой, которая не знала ничего о судьбе супруга с 24 февраля.

В МВД ЛНР заявили о готовности передать родным тела погибших бойцов ВСУ, обнаруженные в районе Старобельска. Личность одного из них удалось установить. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Была обнаружена полностью сгоревшая боевая машина пехоты ВСУ. Судя по характеру повреждения, снаряд попал прямо вовнутрь машины. Экипаж, находившийся внутри, погиб. Чуть дальше в лесополосе была обнаружена ещё одна БМП, в которой находился труп военнослужащего ВСУ. При обстреле он был смертельно ранен", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя ЦОС, при первичном осмотре тела этого военнослужащего были найдены документы, а также контакты его родных и фотографии. Сотрудникам МВД удалось связаться с его женой, которая не получала вестей о судьбе супруга с 24 февраля. Тело погибшего механика-водителя ВСУ доставили в морг Старобельска, его готовы передать семье.

Также на этом участке было обнаружено ещё одно тело военнослужащего ВСУ без документов, сообщил собеседник агентства. Помимо того, в сгоревшем автомобиле, двигавшемся в этой же колонне, были найдены останки ещё пяти человек. По словам местных жителей, отступающая украинская военная колонна была обстреляна батальоном "Айдар". По данным фактам проводится дальнейшая проверка.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что "Операция Z" на Украине сохранила тысячи жизней граждан ЛНР и ДНР. По словам представителя ведомства, войска сорвали широкомасштабное наступление ВСУ на неподконтрольные Киеву народные республики.

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Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Григорий Воронцов
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