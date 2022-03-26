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Опубликовано 26 марта 2022, 11:48

Иностранным журналистам показали обстрелянную украинскими военными школу в Горловке

Группа представителей СМИ насчитывает примерно 50 человек из 20 стран: Франции, Германии, Исландии, Сербии, Черногории, Македонии, Ирана, Турции, Чили и других.

Группа иностранных журналистов прибыла в Донецкую Народную Республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления украинских военных и пообщаться с главой ДНР Денисом Пушилиным.

В рамках пресс-тура представителям зарубежных СМИ показали место удара "Точкой-У" в центре Донецка и обстрелянную ВСУ школу в городе Горловке, где 25 февраля погибли две учительницы.

"В нашем городе 50 школ, 50 дошкольных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования. И, чтобы вы понимали, за 8 лет в каждом из этих учреждений оставили свою отметину ВСУ", — рассказала журналистам начальник управления образования администрации Горловки Мария Полубан.

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Группа журналистов насчитывает примерно 50 человек из 20 стран: Франции, Германии, Исландии, Сербии, Черногории, Македонии, Ирана, Турции, Чили и других. В рамках тура иностранцам покажут другие места обстрелов украинскими военными мирных населённых пунктов. За безопасность западной прессы отвечают российские и донецкие военнослужащие.

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ТАСС / Воронцова Таисия

Ирина Фальке
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