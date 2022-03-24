"Предпродажная подготовка": Политолог Баширов назвал истинную цель выступлений Зеленского в иностранных парламентах

Украинский лидер не преследует намерения защитить граждан, сохранить их жизнь и инфраструктуру страны, убеждён эксперт.

Политолог Марат Баширов в разговоре с Лайфом озвучил настоящую цель выступлений президента Украины Владимира Зеленского в иностранных парламентах. По его мнению, лидер Незалежной осознаёт, что в конечном итоге он не будет управлять страной, и поэтому сейчас он занимается "предпродажной подготовкой".

Политолог напомнил, что до президентства Зеленский продавал вместе со студией "Квартал 95" юмористические программы и фильмы, а сейчас он занимается продажей другого продукта, который называется "обращение президента Украины" к ведомствам других стран.

"Он понимает, что в конечном итоге он не будет управлять этой страной. В лучшем случае он останется жив и будет президентом в изгнании. Вот для того, чтобы ему дальше жить, на чём-то зарабатывать, ему, очевидно, придётся ездить по разным странам и тоже там давать представления. Вот он сейчас занимается предпродажной подготовкой. На самом деле чем он больше выступает перед парламентами других стран, тем выше вероятность, что его оставят в живых. Это будет печальная жизнь у него — президент в изгнании, но он, по крайней мере, останется жив", — считает собеседник Лайфа.

Выступая в иностранных парламентах, Зеленский не преследует цели защитить украинских граждан, сохранить их жизнь и инфраструктуру страны, считает Баширов. Он пояснил, что если бы лидер Незалежной хотел бы достичь этих целей, то отдал бы приказ об остановке военных действий против Вооружённых сил РФ.

"Зеленский понимает, что он сейчас — это разменная карта. Если завтра вдруг мы с вами узнаем, что вдруг он погиб героически, как с автоматом в руках, то это будет ещё одна из провокаций в сторону России. Но убьют его не наши солдаты, его убьют спецназовцы одной из зарубежных спецслужб", — заключил эксперт.