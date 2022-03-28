Нацбанк: Более 99% средств потрачено со специального счёта для украинских силовиков

Изначально нацгвардия получила 32 млн долларов, а нацполиция — 55,6 млн долларов. На счёт Минобороны Украины было перечислено 316 млн долларов, Госпогранслужбы — 33,06 млн долларов.

На специальном счёте для ВС Украины из перечисленных на него 13,1 миллиарда гривен осталось менее 102 миллиона гривен (менее 0,8%). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Незалежной.

"По состоянию на 28 марта 2022 года остаток средств на спецсчёте, который Национальный банк открыл для поддержки Вооружённых сил Украины, составляет почти 102 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем каждый день на нужды украинских силовиков, полиции, погранслужбы и национальной гвардии тратилось более 406 миллионов гривен (13,7 миллиона долларов). Это в четыре раза больше текущего остатка на счёту, который составляет 3,4 миллиона долларов.

Причём изначально на потребности нацгвардия получила 32 миллиона долларов, а нацполиция — 55,6 миллиона долларов. На счёт Минобороны Украины было перечислено 316 миллионов долларов, Госпогранслужбы — 33,06 миллиона долларов.